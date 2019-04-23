針對高雄市長韓國瑜上午提出五點聲明，前台北縣長周錫瑋指出，國民黨目前應在1個月內完成公平公正民調，民調最高的人代表國民黨參選總統；如果做不到，就只能回到他最早建議的「二階段」，由初選勝利者與韓國瑜再進行一次民調，贏者代表國民黨參選2020。

周錫瑋發表聲明表示，國民黨提名方式懸而未決，他完全同意韓市長所說，國人都在看我們，得趕快決斷，再拖下去，人民就會厭惡我們。

周錫瑋指出，他也體諒吳主席「黨內團結、維持制度」的苦心；也肯定郭董的為台灣、為人民，捨我其誰的勇氣。但更重要的，我們必須傾聽人民的聲音，重視人民的需要中華民國、國民黨能不能生存下去，就看2020這一戰。

他認為，當初因為擔心會有遇到現在這樣的窘境，所以建議國民黨在1個月內完成公平公正民調，民調最高的人代表國民黨參選總統；如果做不到，就只能回到他最早建議的「二階段」。

周錫瑋說明，當時就是如果非要繼續辦初選，他會參加到底，但也更支持初選獲勝者，在提名前與韓市長再進行一次民調，由贏的人代表國民黨參選2020，畢竟「最強棒才能保證勝選」。

(中時 )