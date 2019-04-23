新竹縣推動農業（肉品）經濟雲計畫，設在縣府內的新竹肉品社區集市示範點，由縣長楊文科（中）等人揭牌。（羅浚濱攝）

採用在地食材製作的「竹選便當」，菜色還不錯。（羅浚濱攝）

經濟部工業局協助新竹縣建立優質農產品品牌，推動「AIoT農業（肉品）經濟雲服務計畫」，23日舉辦啟動記者會，由縣長楊文科等人為社區集市站點揭牌，推薦結合生產履歷的肉品和「竹選便當」，未來消費者可到電商平台選購。

工業局去年10月核定這項計畫由鴻海科技集團的富鴻網公司、台灣觀光巴士為執行廠商，挑選適合的實驗場域如拔仔窟烏魚養殖區等，提供智能養殖、產銷及智慧觀光服務。

縣長楊文科感謝工業局支持，去年將智慧科技導入農耕，今年擴大物聯網科技導入畜牧業及養殖業，建立社區集市，提供小農多元產業管道，協助竹縣農友進行科技轉型。

目前社區集市以縣府站點作為示範點，販售新竹肉品市場認證的豬腳等肉品，加上新竹縣農會供應的有機蔬菜，由富鴻網公司使用在地食材製作「竹選便當」，每個80元，初期每天中午做30到50個，讓民眾訂購。

縣府希望先籍由示範點的社區集市的銷售模式，逐步擴展到各鄉鎮成為社區集市網後，提供消費者便捷的購物服務，而該電商平台預計7月上線，民眾就可在線上購買新竹縣優質農產品和竹選便當。

另在觀光方面，將透過觀光預約共乘制度，活絡閒置土地，發展養殖結合觀光的農業新經營模式，提升整體觀光產值，實現減少環境汙染和政府節能減碳的政策。

(中時 )