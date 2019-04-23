創意產品與遊戲設計系的賴宜瓶（左）、邱益展（右）與莊承豫都是機車通勤族，合作研發出一款防水防護、防晒的安全帽護套。（謝瓊雲攝）

空間設計系以阿拉伯船飯店設計發想，設計了浮游酒店，創意受青睞。（謝瓊雲攝）

創遊設計系李佳珊與其他5名同學，關懷銀髮族行走的安全需求，研發一支造型特別、且使用方便的枴杖。（謝瓊雲攝）

建國科技大學設計學院「望潮世代」四系聯合畢業設計成果展，23日起一連四天在校內開展，吸引許多設計廠商到場看展；緊接著還將北上世貿參與年度盛事「新一代設計展」，和台中文化創意產業園的「A＋創意季」等展出。

展出作品包括商業設計系10組、空間設計設系32組、創意產品與遊戲設計系17組、數位媒體設計系24組等，共展出83組作品，讓人看見青年設計師的無限創意。

商設系作品「爆肝嘻藥房」，小組學生訪問護士、消防員、郵差、空服員、超商店員、貨運司機、科技工程師、警察、工人等九大爆肝行業工作人員，瞭解他們的甘苦談，並製作療癒藥包、提供舒壓方法，兼具實用與創意，已入圍新一代設計展三項獎項。

創意產品與遊戲設計系賴宜瓶、莊承豫、邱益展3人，研發可防水、防護、隔熱的安全帽防護套，防水布材質，不用時可收納在後座收納盒內，停車時可輕易打開，將安全帽平穩地保護在椅墊上；已在申請專利中的「多功能膠帶切割器」則可有效解決膠帶用完會彈回、膠卷等問題。

創遊系呂宗承與其他5人合作研發職業拾荒用手推車，醒目的反光設計，解決拾荒者夜間工作易被撞上問題，亦更容易將垃圾袋加以綑綁固定；李佳珊等人設計的staff枴杖，讓老人在拄拐杖時，能更輕鬆穩定的操控行走。

設計學院院長陳若華表示，今年校內展有五組作品入圍新一代設計展之金點新秀設計獎，其中商設系更有單一組作品同時入圍3個獎項，學生實力令人驚豔。而展出作品中，也有自大陸廣東嶺南職業技術學院環境藝術系來交流一年的學生作品展出，讓兩岸設計系學生彼此觀摩、交流。

(中時 )