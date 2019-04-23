北市大彎北段商業宅爭議不休，台北市府日前提出繳納回饋金的「就地合法」解套方案，但當地居民不滿回饋金過高反彈，全案二度進入台北市都委會專案小組討論，新版修訂內容以敬業二路為分水嶺，敬業二路以西將開放「住商混合」使用，東側區包括「瓏山林博物館」一期也比照西區辦理，等同就地合法。

位於樂群二路的「瓏山林博物館」是大直著名豪宅，已逝世的前海基會董事長江丙坤家族名下就擁有6戶，北市府罕見放寬商業宅合法機制，回饋金公式參數也一降再降，以100坪住宅而言，原先的回饋金是608萬，新版計算方式約剩下425萬，等於打7折。

市議員梁文傑指出，瓏山林博物館目前礙於法令限制，所以交易的時候有困難，但實價登錄價格也要85萬1坪，一旦繳交回饋金之後，至少120萬1坪，每戶利潤高達數千萬，「江丙坤家族有6戶，一趟下來能賺多少錢？」他質疑，西側原本違規的住宅合法化就算了，但整個東側區僅瓏山林合法，與北市府一開始的主張完全不同，是否刻意為權貴開了大門？

對此，都發局長黃景茂澄清，市府是針對整體區域考量，並不是獨厚瓏山林，敬業二路以西原本做住宅使用放寬，通盤檢討時接獲38件陳情，希望專案小組開放東側區，基於一致性原則，也開放透過繳納回饋金方式合法，畢竟瓏山林已經做為住宅，日後也很難回復商業使用。

(中時 )