大慶商工網球隊在全中運奪冠後23日凱旋受到師生熱烈歡迎。（鐘武達攝）

何承叡在全中運網球賽中拿到團體及個人2面金牌。（鐘武達攝）

108年全國中等學校運動會在高雄市開戰，私立大慶商工網球隊實力一把罩，不僅在團體賽奪冠為彰化縣摘首金，更一舉創下高中男子組團體賽5連霸的輝煌戰績，選手何承叡於個人賽又抱得冠軍，個人就貢獻2面金牌給彰化縣。

總教練賴建豪說，代表彰化縣參加全中運網球賽的選手有何承叡、洪巽皇、陳廷宇、林翰智、丁胤中、何陸、陳楷沁，一路過關斬將進入團體8強賽，首戰雖然就對上去年亞軍臺北市建國中學，但結果還是以2比1輕騎過關。

冠軍賽遇上的勁敵是地主隊高雄市新莊高中 ，實力伯仲的兩軍一度拉鋸，最後還因雨延賽，歷經2天對戰，大慶隊以2比1摘下團體冠軍並締造在全中運5連霸的紀錄。

拿到團體金牌，個人又奪冠的何承叡，是這場賽事的風雲人物。賴建豪說，何承叡身高189公分，左手持拍、發球角度大，攻擊力強相當有破壞性。他目前在世界青少年排名第16，法國公開賽青少年組雙打亞軍，澳網單打8強，有望成為盧彥勳的接班人。

「打球是為了減肥！」何承叡透露，因為小時候長得肉肉的，7歲時為了想要甩肉才參加網球營，沒想到竟打出興趣，而為找到好教練，父母甚至幫他換了5所小學，國中時更安排他到美國網球學校，回國後到大慶商工就讀，則是因為賴建豪教練在這裡指導。

(中時 )