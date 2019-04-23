世界閱讀日！攜手閱讀趣！文化部策劃年度主題「走讀台灣」，並號召教育部、文化部所屬館所、各地方政府、圖書館及獨立書店，共計620個閱讀空間一同響應為期兩週的閱讀慶典，於4/20―5/5有超過100場走讀活動。文化部臉書與科技部臉書共同推出推廣閱讀feat活動，希望透過分享文化部長鄭麗君與科技部長陳良基的私房書單。

數位時代，網路崛起，這陣子你有多少時間靜下心好好專心閱讀一本書呢？其實閱讀的定義不一定要紙本書，透過手機、電腦閱讀，我們也能從中開拓視野、增廣見聞！

今天是4月23日「世界閱讀日」，在文學界別有特殊意義，因為有許多傑出文學家在4月23日出生或辭世，而偉大的文學家莎士比亞，就是於1616年4月23日逝世。文化部臉書與科技部臉書共同推出推廣閱讀feat活動，希望透過分享文化部長鄭麗君與科技部長陳良基的私房書單。

也歡迎大家參加由文化部策劃的「世界閱讀日」2019年度主題「走讀臺灣」活動，包括教育部、文化部所屬館所、各地方政府、圖書館及獨立書店，共計620個閱讀空間一同響應為期兩週的閱讀慶典，於4月20日至5月5日舉辦超過100場走讀活動，讓民眾透過行腳過程體驗在地節慶、瞭解文史事件並認識相關著作。

文化部長鄭麗君推薦書單：

1、黃心健，《科技蜃樓》（大塊文化，2013）

2、沈信宏，《雲端的丈夫》（寶瓶文化，2019）

3、雪莉．特克，《在一起孤獨：科技拉近了彼此距離，卻讓我們害怕親密交流？》（洪世民譯，時報出版，2017）

4、黛安．艾克曼，《人類時代：我們所塑造的世界》（莊安祺譯，時報出版，2015）

5、史考特．哈特利，《書呆與阿宅：理工科技力＋人文洞察力，為科技產業發掘市場需求，解決全球議題》（溫力秦譯，寶鼎出版，2018）

科技部長陳良基推薦書單

1、卡洛斯．魯依斯．薩豐，《風之影》（范湲譯，圓神，2006）

2、史蒂芬．霍金，《霍金大見解：留給世人的十個大哉問與解答》（蔡坤憲譯，天下文化，2019）

3、三浦紫苑，《強風吹拂》（林佩瑾、李建銓、楊正敏譯，漫遊者文化2013）

(中時電子報)