花蓮高工留下美援時期興建的電子連棟群中的電機科、技術教學二建築，登錄為限定歷史古蹟。（張祈攝）

美援時期興建廠房的紀念碑，依稀可以看到美國國旗圖樣。（張祈攝）

國立花蓮高工今舉行綜合大樓開工典禮，拆除佇立近一甲子的老舊校舍，特別的是，拆除的3棟老舊校舍，是過去光復初期美援時期興建的場房校舍，考量學生教室需求，拆除興建綜合大樓，提供完善實習場域，留下的2棟登錄為歷史建築，繼續作為場房及教室使用。

花工校園共有6棟場房為美援時期興建，包括員生消費合作社、電化教室美術教室、第二宿舍、技術教學中心辦公室、電子連棟群中的電機科、技術教學二及1個美援紀念碑，建築結構為鋼筋混擬土加強磚造，使用時間近60年。

因美援時期建築多棟屋頂漏水、水泥塊剝落，校方獲教育部核定9800餘萬元經費興建綜合大樓，校長黃鴻穎指出，將拆除3棟美援舊場房，興建1棟3層樓綜合大樓容納現有東區技術教學中心場房、製圖科、機械科等相關工場。

除了空間較小的技術教學中心辦公室外，其餘5棟建築曾在2017年公告登錄為限定歷史建築，為配合校園興建工程，縣文化資產委員會同意拆除3棟建築，留下電子連棟群中的電機科及技術教學二教室群建築為歷史建築，與技術教學中心辦公室共3棟持續使用。

綜合大樓動工典禮今中午舉行，為東鼎營造工程公司承攬，預計2019年9月開學前完工，提供108新課綱所需多元選修教學場域及專題研創的學習教室，黃鴻穎指出，興建工程也配合花蓮市公所中興路拓寬工程，融入綠建築及減碳觀念，完工後將是校內綠建築。

(中時 )