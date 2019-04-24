「博屋瑪」為泰雅族語，有興旺、傳承及養育等多重意涵。（王文吉攝）

位於台中市和平區達觀部落的博屋瑪國小，為全國第一所原住民族實驗小學，校名是在改制前，透過部落公投方式選出。校長比令亞布解釋，「P’uma博屋瑪」為早期泰雅族人慣用族語，包括生火、接火、安撫幼兒等動作都稱作「博屋瑪」，具有興旺、傳承及養育等意涵。

博屋瑪國小前身為1949年創立的自由國小分校，1965年改名達觀國小。2013年比令亞布接任校長，為發展原住民學生與生俱來的天賦，著手推動以泰雅文化為基礎的教育，2016年8月改制原住民族實驗國小，並更名「博屋瑪」。

博屋瑪國小位於台中市和平區達觀部落，校名是在改制為原住民族實驗小學前，經由部落公投票選而來。（校方提供）

位於達觀部落的達觀國小，原本以地名做為校名，改制為原住民實驗小學後，族人投票通過以泰雅族語「博屋瑪」命名。（校方提供）

「博屋瑪」經全校師生、族人及網路投票選出，更名過程實現原住民自治精神。比令亞布表示，當初票選新校名有3個選項，分別是「P’uma博屋瑪」代表傳承；「Khu葛護」代表部落穀倉；「Penuh北努乎」則代表大安溪流域，最後「P’uma」獲得65％壓倒性票數。

比令亞布解釋，「P’uma博屋瑪」是早期泰雅族人慣用族語，當爐火快要熄滅時，長輩會跟孩子說P’uma cikay，意思是「把火用旺一點」。族人煙斗的煙快熄了，也會其他人說P’uma cikay，意思是「把火傳給我一下」。

比令亞布接著說，泰雅媽媽在哺育嬰兒的動作也稱為P’uma，有「養育」意思，新校名涵義相當深厚，十分符合民族實驗小學的精神。

博屋瑪國小95％學生為泰雅族，教師也有70％是原住民籍，該校課程由教師與地方耆老、工藝師及家長合作研發，包括泰雅文學、社會組織、精神文化、生態智慧、生活技能、部落史地、藝術樂舞等。目前上午維持國語、英語、數學等基本學科，下午都是泰雅族的課程。

(中時 )