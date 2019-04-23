傳鄭俊英被前公司討大筆違約金。（圖／達志影像）

韓媒報導勝利夜店醜聞。（圖／取自新浪娛樂）

韓國天團BIGBANG前成員勝利夜店事件延燒至今已一個多月，昨(22日)韓國媒體報導勝利投資的夜店「BurningSun」和「Arena」更多內幕，除了在大樓內部有房間專供VVIP客戶使用，且在房間內發現毒品跟血液痕跡，還發現夜店曾找未成年女性賣淫，其中一個經過多次墮胎已被摘除子宮。

據MBC《Straight》節目報導，關於勝利夜店的醜聞循線發現更多真相，在VVIP專用的房間內發現血液與毒品使用的痕跡，推測曾將女性綑綁在該處毆打，導致濺血或過程中對該女輸血，最後夜店會請內部的「焚化小組」滅證。

其次，夜店內有固定的法務或稅務專業人士，用於逃稅或收買警察協助賣淫，夜店還非法找離家出走的未成年女孩賣淫，更找了一位神父負責看管協助賣淫或做壞事的青少年，媒體掌握了兩名自稱從該夜店逃出的少女，一名患有創傷後壓力症候群，另一名經過反覆墮胎，子宮已被切除，她們透露在勝利夜店從事性交易會比一般妓女賺到更多的錢。

而因這次事件捲入淫片群組風波的鄭俊英，今被報導年初他才以3億韓元（約809萬台幣）和經紀公司簽約，但不久就爆發性醜聞遭解約，傳聞公司要他退還簽約金，且須賠償好幾倍的違約費用，但對此，鄭俊英前公司僅低調表示無可奉告，不承認也不否認向鄭俊英索賠。

(中時電子報)