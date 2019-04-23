網路傳出台中市府為減少花博虧損黑洞，凹上百名消防人員到花博園區輪值醫護工作，市府23日表示，花博是台中盛事，也是國內外矚目大型活動，營運長達半年，確保參觀品質與公共安全是市府重責大任，也是市府團隊不容忽視的責任，不論籌備期間與半年展期，依權管專業分工合作，服務貼近遊客需求。

針對消防人員輪值是否影響緊急救護疑慮？市府強調，后里、外埔、豐原三園區遊客眾多，各類型緊急案件及緊急救護件數超過現有緊急救護能量，消防局編列預算辦理高級救護技術員救護訓練，培訓新進高級救護技術員。

此外，外勤單位既有高級救護技術員，在花博期間分梯次前往各園區醫療中心，協助衛生局執行緊急傷病患現場處置與後送勤務，保障市民及參觀民眾人身安全。

市府指出，消防局人員支援救護，主因在於花博預算已幾乎在去年就被用罄，出現人力短缺，在有限的預算底下，由消防局部分人員支援救護站，市府感謝消防局同仁支援，也會研擬給予支援的消防局同仁鼓勵及福利。

對此，消防局回應，支援部分並不會影響消防救援能量，民眾可以安心。

(中時 )