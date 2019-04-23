中壢分局於23日上午分別在興國及內壢派出所，舉行卸新任所長交接布達典禮，原興國派出所所長吳東海陞任桃園市政府警察局公關室警務正，由原內壢派出所所長蘇宸鋒接任；內壢派出所所長由中壢分局交通組警務員沈述新接任。中壢分局長劉印宮期待新任所長「臉笑、嘴甜、耳聰、目明、心誠、腳勤」秉持熱忱服務的心，發揮所長。

原興國所所長吳東海任內破獲職業大賭場重大刑案，並歷經興國所新廳舍落成啟用，成為新廳舍的首任所長，4年多的轄區經營表現稱職，圓滿卸任，今榮陞桃園市政府警察局公關室警務正。

新任興國所所長蘇宸鋒工作態度積極認真，曾任普仁所副所長，後陞任內壢所所長，任內屢破各類刑案，查獲陳姓詐欺車手等8人，積極保障民眾生命財產安全，各項工作績效優異

新任內壢所所長沈述新，歷任過派出所、交通警察大隊警員、刑事警察大隊偵查佐、桃園分局督察組巡官及武陵、中路派出所副所長，內外勤歷練豐富，陞調中壢分局後即籌辦「2019就愛桃園擁抱美好跨年晚會」，活動規畫盡善盡美。

對於此次人事陞調，劉印宮表示，感謝卸任吳東海所長任內對轄區經營盡心盡力，並期許兩位新任所長應「臉笑、嘴甜、耳聰、目明、心誠、腳勤」，秉持熱忱服務的心，發揮所長，積極維護轄區治安交通平穩，推動為民服務工作，以符合地方各界及民眾期待。

(中時 )