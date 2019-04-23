為鼓勵民眾參與回收廢乾電池，環保署與統一超商及全家便利商店合作，從4月29日至5月12日止為期2周，民眾持廢乾電池至各地的統一及全家的門市回收，每0.5公斤可折抵消費11元，不能直接換現金。

環保署副署長蔡鴻德表示，統一和全家兩大超商合計約8000家門市，去年9月也有類似活動，2周內回收60噸廢乾電池，成效不錯。據統計，全國每年回收的廢乾電池約4000噸，回收率49％，若與垃圾（含廚餘）回收率約6成相比，顯然還有努力空間，也希望全民多支持回收廢乾電池，保護自然環境。

全家和統一超商平時回收的廢乾電池分別是每半公斤10元、8元，這次的活動一律加碼至11元。折抵的金額限當次消費完畢，亦可補足金額換購較高價的商品，但不能折抵代收項目，如停車費、稅款、水電瓦斯、信用卡等。汽車用電池另有回收管道，超商不收。

統一、全家兩大超商代表則說，活動期間將運用販售點電子海報，業者官網、App／LINE、臉書公告，及店內收銀機、電視播放活動訊息等宣傳，讓民眾獲得回收享折扣的消費資訊。

環保署表示，為讓資源回收環保概念融入日常生活，養成在便利的回收管道可回收廢乾電池習慣，環保署特地舉辦廢乾電池回收限期消費折抵加碼活動，希望引領社會關注加強推動及宣導，並期待能持續提升回收量，一起來全民做環保、作夥愛地球。

此外，環保署也提醒民眾，除了便利商店，還有其他的回收管道，如清潔隊資源回收車、社區／村里資收站、回收商及其他販售乾電池的販售點等，民眾都可以多加利用。

(中時 )