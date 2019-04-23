陳美鳳日前到日本福岡旅遊，不小心跌倒導致右手脫臼，今（23日）進棚錄製民視《美鳳有約》節目，右手還綁著三角巾固定傷口，醫生診斷至少要三週才會復原。她表示，這次的受傷才體會到雙手萬能的重要，目前生活作息只能用左手處理，讓她在短短一週內就學會靠單手綁頭髮、穿貼身衣物以及化妝等事宜。

陳美鳳因為右手脫臼，造成生活上很大不便，除了洗頭不能自己洗以外，就連洗澡也有點小困難，被問到是否會因此想找個伴照顧，她笑言：「以前就不會跟對方一起洗澡，因為覺得樣子不太好看！」而受傷這幾天她也慢慢適應自己一個人洗澡。她表示，這次手脫臼照X光，醫生誇她骨頭顧得很好，她慶幸以前常跟張晨光一起去爬山，走路時曬太陽，加上早餐會自己煮紅蘿蔔蔬菜高湯，骨頭才顧得好。

她表示，在受傷當下感謝日本醫生耐心問診與治療，除了送她三角巾外，日本醫生也送她一件束腹，讓她可以把右手固定，不需要坐著睡覺，對此她也念念不忘日本帥哥醫生，還笑言要再找時間去日本，買土產送給日本醫生，做國民外交。

陳美鳳右手脫臼與日本醫生合影。

(中時 )