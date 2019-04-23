台中市第一警分局公益派出所員警李建安日前執行酒測時，被酒駕的黃姓男子揮拳相向，導致臉、手及頸部受傷，警方將黃男依妨害公務等罪送辦。台中市警察局長楊源明獲知後，立即到派出所慰問，並鼓勵同仁勇於任事及支持嚴正執法。

台中市員警22日凌晨巡邏，途經西區公益路與美村路口時，發現37歲黃姓騎士未依規定轉彎，趨前攔停發現黃男滿身酒味，警方要對他進行酒測時，黃男不但藉故拖延，還大聲咆哮。

員警李建安到場協助進行酒測，黃男突然出手襲擊李，造成李的臉部及右腕擦傷、頸部扭傷及鼻出血，在場警員見狀，立即對黃男噴灑辣椒水，並將他壓制在地。黃男表明拒絕酒精濃度測試，警方依法製單告發他酒駕拒測、未依規定轉彎等違規行為。訊後，並依妨害公務現行犯將他移送地檢署偵辦。

台中市警察局長楊源明獲知後，立即到公益派出所慰問相關人員，感謝員警認真執勤，主動發現並攔查不法，對挑戰公權力者能及時制伏，以捍衛警方強力執法，維護治安的決心。

(中時 )