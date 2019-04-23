子癲前症（又稱妊娠毒血症）是孕婦死亡的前三大原因，美國樂壇天后碧昂絲（Beyoncé）也曾為此所苦！她最新透露2017年6月準備生產的時候，雙胞胎之一在子宮裡已經停止心跳好幾次，只能緊急剖腹，還好最後母子均安。

碧昂絲產後高調曬出和龍鳳胎的合照，也傳出她和老公Jay-Z請了6個保母，一個保母年薪就高達10萬美元（台幣310萬元），外界議論這對夫妻的大手筆，但不知道光鮮背後，情況一度危急。

「當時我和寶寶的狀況都很危險，所以緊急剖腹，」碧昂絲在雜誌專訪中透露，「我們在新生兒加護病房待了好幾個星期。」

胎兒一度停止心跳

現在龍鳳胎瑟爾（Sir）和露米（Rumi）快要滿兩歲，但當時在媽媽肚子裡可是走過生死關頭，「我的懷孕過程非常非常辛苦，我有高血壓，有妊娠毒血症，也就是子癲前症，子宮裡其中一個寶寶心跳暫停了幾次，只好緊急剖腹。」碧昂絲最新在紀錄片《Homecoming》揭露這段辛苦經歷。

全身腫脹 臥床超過一個月

她透露因為子癲前症導致全身腫脹，還因此臥床休養超過一個月，剖腹後更是辛苦，「我必須從傷口中重建我身體。」她說像這麼重大的手術，器官都可能暫時移位，需要時間修復，她卻因為產後已安排演出，必須在短短幾個月內恢復身材，「一開始常抽筋，身體也不在狀況內，經常心不在焉，我想要陪小孩，大家看不到我們背後的犧牲。」

碧昂絲感謝老公Jay-Z在那段時間的支持與陪伴，她形容他像「戰士」，既是爸爸也是最忠實的朋友，對於有類似經驗的家長，她也終於體會他們熬過來的艱辛。

什麼是子癲前症？

子癲前症指的是懷孕20週之後，孕婦血壓突然上升，對孕婦本身和胎兒都有致命危險。尤其在孕產期34週前發生的早發型子癲前症，更是造成產前、中、後痙攣、早產、胎盤早期剝離、產後出血、胎兒死亡等的元凶。子癲前症約影響5%至8%孕婦，根據美國婦產科醫學會統計，每年至少造成全球5萬至6萬人死亡。

高齡風險增 大S也曾昏迷、瞬間缺氧

許世賓婦產科診所院長許世賓曾在《康健》訪問中表示，子癲前症容易發生在高齡孕婦，嚴重性子癲前症如果不盡快將胎兒娩出，會有子癲症的風險，產婦出現抽筋、抽蓄、甚至胎盤剝離、大量出血，有生命危險；胎兒也因為無法獲得養分供應，容易胎死腹中。

藝人大S在39歲生下第二胎的時候，就傳出在生產過程中癲癇發作，出現昏迷和瞬間缺氧的症狀，兩度急救才撿回一命。

碧昂絲則是在35歲的時候生下龍鳳胎。35歲以上高齡產婦，或本身已有高血壓、糖尿病或腎臟疾病病史的產婦，罹患子癲前症的風險偏高，不可不慎。

資料來源：Women’s Health、Vogue、Inside Edition

(中時電子報)