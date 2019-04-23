台南在地音樂盛會「2019 Tainan May Jam 台南五月音樂季」，將於4日、5日為期兩天，在新化區虎頭埤風景區舉辦，共有24組來自各國表演團隊及臺南在地獨立樂團熱力開唱。首日表演結合台南傳統藝陣文化以及無人機燈光秀，一年一度的音樂盛事令人期待。

5月4日開場表演邀請新化「新化國小醒獅團」及「新化鎮狩宮什家將團」，帶來精彩在地藝陣表演。當日晚間也將首度帶來50架無人機燈光秀，文化結合科技的演出，將點亮5月虎頭埤的夜空。

活動創辦人Mr.Axel說，今年活動走「環保風」，鼓勵民眾到虎頭埤野餐及參加音樂季時，能自備杯子及餐具，達到垃圾減量的目的。

風景區虎頭埤配合五月音樂季活動及5月4日國際星際大戰日，憑五月音樂季活動DM（紙本或圖檔）、裝扮成星際大戰角色或持有國際星戰日音樂會票券，可享入園門票半價40元優惠。

台南市長黃偉哲說，希望民眾支持音樂工作者，一起來虎頭埤體驗結合臺南本土與異國文化的年度音樂盛事。希望未來能舉辦更多活動，讓音樂工作者有展演機會，也一同與環境及音樂對話。

(中時 )