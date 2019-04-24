員林市吉美餐廳的客家小炒丁香花生，是顧客喜愛的下酒菜。（鐘武達攝）

員林市林森路的吉美餐廳，砂鍋魚頭與海鮮料理很出名，老闆賴炎芳的客家小炒也是很道地，琳瑯滿目多達30多道小炒色香味兼具，消費者吃了都說會上癮，賴炎芳強調，餐廳要吸引顧客，料理好吃是必然，但一定還要有親切的服務。

吉美餐廳位在崇實高工與大同國中附近的林森路，每天下午4點營業，店才開張，往往就是高朋滿座，下課的學生會上門買炒麵、炒飯，喜歡喝兩杯的顧客則會點上幾盤客家小炒當下酒菜或配飯，正因為可以選擇的小炒菜色多，顧客都說不嫌膩。

員林吉美餐廳的客家小炒菜色很多樣。（鐘武達攝）

員林市吉美餐廳老闆賴炎芳說，客家小炒很多樣，糖醋鮮魚也在其中。（鐘武達攝）

賴炎芳年輕就拜師學廚藝，自己當師傅開餐廳也將近30年，所以什麼料理幾乎都會做，他說，客家小炒就有30多道，不論是丁香花生、菜脯蛋、鹹酥大腸、薑絲大腸、苦瓜鹹蛋、糖醋魚、炒牛肉、炒羊肉、蒜苗豬肉、麻油腰子、炒麵、炒飯等等，只要消費者想得出來的菜色，他都有辦法端上桌。

客家小炒的特色是又鹹又辣重口味，但他強調，重要的其實是料理出來的菜色要符合消費者的胃口，尤其是，他堅持使用新鮮的食材、價格更要讓消費者能接受，「服務親切」也是他經營餐廳不變的原則。

地址：員林市林森路412號。

電話：048381507。

營業時間：16：00─24：00。

售價：客家小炒150元。

(中時 )