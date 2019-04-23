中國國民黨高雄市長韓國瑜今（23）日上午11點發布五點聲明，強調無法參加現行制度的初選，但願負起責任，不計個人得失榮辱，只願能夠改變台灣，只有台灣能改變，才能真正改變高雄。到場聲援的韓粉「杏仁哥」吳育全聽了則喜極而泣，絕對支持韓國瑜選2020，要黨中央別再「卡韓」。

韓國瑜上午11時發表五點聲明，表達自己此時此刻無法參加黨內現行制度，也批評政治權貴熱衷於密室協商，已經離人民越來越遙遠了，亟需政治改革，他願負起責任，不計個人得失榮辱，只願能改變台灣。

在場外守候的韓粉聽完韓國瑜的聲明後鬆了一口氣，「杏仁哥」吳育全表示，韓國瑜並沒有把話說死，真是一大喜訊，也相當開心。誰是真正的韓流，誰是真正的毒瘤，越來越明朗化。

根據中評網報導，「杏仁哥」吳育全說，永遠會跟韓國瑜站在同一陣線，還是要支持韓國瑜出來選總統，才能救台灣，台灣真的需要改變。4月27日呼籲所有的韓家軍及韓粉們，來參與這場快樂感受活動，讓市長感受到高雄市民的支持，多麼渴望、多麼希望韓國瑜來選總統。

「杏仁哥」吳育全希望國民黨三思，直接找最強的出來，當然就是韓國瑜，為什麼現在還要玩權謀？唯有韓國瑜當選總統，才可以履行政見。他也強調「們愛台灣、愛高雄」！

(中時電子報)