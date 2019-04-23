韓國瑜今日的聲明並未把話說死，對此已宣布參與國民黨內2020總統候選人初選的孫文學校校長張亞中發出五點聲明，表示要徵召可以，但需先辦辯論再以民調決定。以下為其聲明內容

1. 本人高度肯定韓國瑜市長關心台灣與高雄未來的情懐與用心。祝福韓市長心想事成，也期盼韓市長勇擔重任。

2. 本黨初選制度與候選人產生方式一改再改，初選徵召莫衷一是，巧門權謀斧鑿亦深。韓市長痛斥本黨「政治權貴熱衷於密室協商」之言並非無的放矢，値得本黨高層深切反省。

3. 為救台灣，本黨務必要贏得2020年大選。勝選必須以理念與人為基礎，缺一不可。本黨近二十年來，理念蒼白，價值喪失，政策糢糊，已漸失人心。因此初選不僅要找出最強的人選，更應透過理念及政策的大辯論，以確定本黨的治國理念及政策。也唯有如此，才能號召更多非本黨人士支持本黨。

4. 為重建本黨的理念，推出最福國利民的政策，並促成本黨的團結及勝選，本人主張無論初選徵召均需辦理念政策大辯論，不應僅以民調決定。

5. 本人一生熱愛中華民國，追求兩岸和平發展，這二十多年來一直在為人民的幸福未來而奮鬥。本人堅信「成功不必在我，成功一定有我」的信條，因此若本人張亞中初選勝，在全代會提名前，或大選政黨候選人登記前，本黨若認為有需要，均可再徵召優秀者，無論是否為本黨黨員均可，但均需大辯論，再以全民調做最後決定。

(中時 )