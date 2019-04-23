小北百貨25周年慶，推出消費滿499元雙重回饋，第一重普獎折價30元到手機不等的刮刮卡，第二重則為汽車等大獎抽獎。（馮惠宜攝）

拚買氣，全國市佔率最高的五金量販「小北百貨」以「益起愛」為主題展開25周年慶活動，自4月26日起到5月27日止到全省120家小北百貨消費滿499元，就可獲中獎率100％的刮刮卡，憑卡還可抽汽車、機車、豪華郵輪豪華大獎雙重回饋，且每一張刮刮卡也要捐出1元做公益。

小北百貨在全台有120家分店是國內五金百貨龍頭，近年力求轉型為不賣生鮮的百貨量販，在二代接班後，不斷增加據點擴大版圖，值五月母親節來臨，更投入總值千萬元獎品要大規模舉辦25周年慶。

只要於4月26日到5月27日至全台小北百貨門市，單筆消費滿499元即可獲得刮刮卡一張，刮刮卡，獎項從iPHONE XR（共10支）、iPAD（共10台）到普獎30元折價券，號稱中獎率百分之百。

此外憑卡還可參加抽獎，首獎是汽車1台、另有Gogoro機車2台、以及豪華郵輪沖繩行程3組，等於是消費499元即享雙重回饋。

另每送出每一張刮刮卡，小北百貨也同時捐出1元做慈善公益，小北百貨總經理黃健瑭指出，小北慈善基金會成立已近7年，多年來協助急難救助，今年，適逢25周年慶特別將刮刮卡公益活動累計的總金額要捐贈給衛生福利部中區兒童之家，預估可募集40萬元善款。

(中時 )