高雄不要只注意「韓流」，腸病毒疫情也要關注，疾管署今（23）日公布高雄新增1例腸病毒71型併發重症，這是高雄連2周都有1例腸病毒71型重症出現，疾管署將密切注意腸病毒71型的發展！

上周高雄新增重症是5歲男童在4月上旬陸續出現反覆高燒、呼吸喘、頭痛、全身紅疹與抖動，送醫收治住院，後續出現肌抽躍、步履蹣跚等重症前兆病徵，後有腦幹腦炎現象，轉入小兒科加護病房，確診為腸病毒71型重症。

疾管署防疫醫師鄭皓元表示，目前個案經由免疫球蛋白治療，病情穩定，現在國內進入腸病毒季節，提醒國人這種腸病毒重症的症狀，包括嘔吐、步態不穩、意識改變等表現，就要尋求臨床醫師評估。

上周高雄也有1例腸病毒71型重症病例，疾管署羅一鈞表示，這2例分別在仁武區、林園區，不同區域並無群聚狀況，不過71型腸病毒將是未來主要觀察的病毒，主要是輕症人數也高過去年、前年同期。

上周（4月14日至4月20日）國內腸病毒門急診共計5695人次，較上周增加7.5％，現已連續4周就診人次上升趨勢，今年以來，國內已有6例重症，分別為腸病毒71型4例、腸病毒D68型與克沙奇A10型各1例。

羅一鈞說，今年6例重症也是2012年之後、7年來同期最多重症病例，上個重症高峰是2012年同期的30多例，之後在每年1至5例之間，較擔心的71型易併發腦炎、心肌炎，過去10年台灣累積282個腸病毒71型重症、其中有8例死亡。

(中時 )