蘋果花苞是紅色，綻放後花瓣轉為白色，十分特別。（陳淑娥翻攝）

全台最大的蘋果產區福壽山農場，近20公頃腹地種植12500棵蘋果樹，目前蘋果花正值怒放，滿山白裡透紅的花朵映入眼簾，空氣中散發淡淡的花香味，吸引許多遊客上山大飽眼福。農場表示，賞花期將持續至月底後，蘋果開始成長茁大，最早9月底就可大啖蘋果。

花朵的千姿百態令人心曠神怡，但蘋果花究竟是紅的？白的？還是粉的？這些答案都對也都不對。福壽山農場場長巫嘉昌表示，蘋果花的花苞是紅色，綻放後花瓣轉為白色，當陽光從花朵後面照射時，就有點粉粉的顏色，所以蘋果花白裡透紅，非常漂亮。

巫嘉昌指出，福壽山農場是全台最大的蘋果產區，近20公頃腹地，種植12500棵蘋果樹，蘋果花會與葉子一起萌發在樹上，目前已進入盛開期，預計蘋果花將於月底落盡後，接著蘋果開始成長茁大，最早9月底就有蘋果可以享用。

許多遊客在粉絲團得到消息，紛紛搶先上山大飽眼福，滿山白裡透紅的蘋果花映入眼簾，沿途手機拍個不停，就是為了捕捉美麗的畫面。福壽山農場表示，蘋果花雖不如桃花嬌艷，但卻是農場春天的最佳代表，當蘋果花盛開時，也代表著春天正式報到。

(中時 )