中國國民黨高雄市長韓國瑜今（23）日上午11點發布五點聲明，強調此時此刻無法參加現行制度的初選，但也表達願負起責任、不計個人榮辱，只願改變台灣。對此，「強強滾」張銘誌指出，這場初選已經走向庶民跟權貴的鬥爭，從庶民角度來看，這種「卡韓」作為實在是非常齷齪，國民黨再走過去的老路一定會敗亡。

韓國瑜上午11時發表五點聲明，也等同向黨中央攤牌，表達自己此時此刻無法參加黨內現行制度，也批評政治權貴熱衷於密室協商，已經離人民越來越遙遠了，亟需政治改革，他願負起責任，不計個人得失榮辱，只願能改變台灣。

根據中評網報導，「強強滾」張銘誌受訪時表示，韓國瑜今天的聲明提到此時此刻不能參加現行的初選，不代表韓國瑜不能參選，而是現行的國民黨現行的制度不符合韓國瑜，那就應該跳脫這個制度，韓國瑜受到全民愛戴，國民黨就應該幫韓排除萬難。

張銘誌認為，這場初選已經走到庶民跟權貴的鬥爭，國民黨從以前就是權貴，才會被民進黨打倒。他不禁反問，還要再來一次嗎？張銘誌痛批，今天國民黨再走過去的老路，國民黨一定會走到敗亡，這次初選從庶民角度來看，這種卡韓作為實在是非常齷齪。

張銘誌也呼籲韓粉於4月27日高雄市議會旁的空地來參加挺韓國瑜誓師大會，因為韓國瑜注重市民感受，所以也激發韓粉凝聚的力量，將感受說出來。

(中時電子報)