改編自真人真事的催淚感動經典《帶我回家》，將於全台大銀幕首度獻映！該片由坎城影后全度妍搭檔韓國實力派男星高洙演出，故事改編扣人心弦真實案件，中文版預告一發佈後也讓大批粉絲直呼：「光預告就快被逼哭！」而該片導演方銀珍也是擅長拍攝細膩情感戲導演，過去曾執導《歐若拉公主》、《嫌疑犯X》等作品，再次推出《帶我回家》同樣不負眾望，也讓作品在韓國上映時，就榮登新片票房冠軍，累積觀影人次還直逼200萬大關！

全度妍被囚禁在國外監獄，因語言不通求助無門。（圖／華聯提供）

電影《帶我回家》敘述生活刻苦但勤奮的韓國主婦(全度妍 飾)為了賺錢，遭友人設陷阱拐騙，在法國機場被誤會協助運毒，被囚禁在不見天日的孤立監獄內，因語言不通求救無門…。為了救出妻子，平凡的丈夫(高洙 飾)必須動用所有能引起關注的力量，展開遙不可及的跨國救援…。片中全度妍再現純熟精湛的苦情演技，其也分享：「一開始只單純覺得是一個真實改編故事，直到拍攝過程才逐漸體會到，劇中女生所遭遇的情形也都有可能會發生在我們身上，而開始感到心痛。」

全度妍、高洙將在《帶我回家》中，展現真摯又動人夫妻情感。（圖／華聯提供）

另一方面，男主角高洙也透露一開始在得知能與全度妍搭檔對戲時，就興奮的立馬答應參與演出，殊不知，兩人在片中對手戲非常少，他也深感可惜的說：「根本就只有開始和結束有對到戲，中間完全沒有啊！下次還有機會的話，我一定要再跟前輩合作。」高洙也坦言拍攝前花了很多時間在思考怎麼完美詮釋“有一天，老婆突然被抓到外國監獄關時，會產生的情感與狀態”，好在觀眾看完後一致好評，也讓他安心許多。

《帶我回家》Way Back Home 2019. 05.03

雖然對戲時間少，全度妍仍大讚高洙在片場敬業又體貼！笑說：「有一次我因為吃完東西有點消化不良，他為了緩解我的不舒服，甚至幫我做了手部按摩。」此次於《帶我回家》中，兩人將展現真摯又動人夫妻情感，全度妍更將以深刻且逼真的演技，重現真實故事中主角的艱辛，可說是在上映前就令觀眾非常期待。全度妍表示：「因為是真實故事改編，電影的情節是真正的發生在現實世界，就像親眼所見，相信觀眾一定能有所共鳴。」《帶我回家》由華聯國際發行，5月3日正式上映！

(中時電子報)