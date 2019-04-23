高市再添1例腸病毒71型重症個案，衛生局呼籲小朋友勤洗手。（柯宗緯翻攝）

高市再添1例腸病毒重症個案，家長及小朋友務必當心！家住仁武區5歲9個月大男童，4月初出現發燒、肌肉痠痛，後來就醫診斷為感冒，未料隔沒幾天竟頸部僵硬、不自主抖動，確診為腸病毒71型重症，所幸及時治療病情穩定，已準備出院。

疾管處指出，截至目前全國累積6例腸病毒感染併發重症個案，上周高市出現第3例感染腸病毒71型重症個案，該男童5日發燒、呼吸喘、肌肉痠痛，後因紅疹及發抖再度就醫，診斷為疑似腸病毒感染並住院，接著出現頸部僵硬、心搏過快、不自主抖動症狀，19日疾管署綜合研判為感染腸病毒71型重症確診個案。

疾管處指出，男童平日由父母及爺爺、奶奶照顧，經疫情調查發病前家中成員、就讀幼兒園班級均無疑似腸病毒症狀；不過，腸病毒傳染力極強，易在人口密集且互動密切的場所傳播，無論成人、小孩都有感染風險，且多數成人感染腸病毒後症狀不明顯，或僅有類似感冒症狀，呼籲有症狀者應避免接觸嬰幼兒，以降低病毒傳播機會。

依據疾管署腸病毒疫情監測資料顯示，第16周高市腸病毒健保門診及急診資料就診人次為650人次，雖然低於預警值的1100人次，但目前社區仍以感染克沙奇A型為主，社區持續有EV71病毒活動，顯示腸病毒疫情持續活躍於社區，籲請民眾落實居家防疫「入門前做好洗手、洗臉、換衣服」。

(中時 )