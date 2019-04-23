Luke Voit's glove just hit the 10-day IL.😂 pic.twitter.com/4w9cWVnptS — Cut4 (@Cut4) 2019年4月23日

紐約洋基今天作客洛杉磯天使，第二棒一壘手沃特（Luke Voit）1局上首度上場打擊，就敲出405英呎遠的陽春全壘打，個人連續上壘場次推進到33場，不過比賽中他也出現手套破掉的意外，超會搏版面。

今天的全壘打是沃特本季第5轟，他的連續上壘場次從上季延續到本季，已經累積達33場，持續改寫個人紀錄。

沃特打擊上建功，守備上則出現一個意外，8局下天使隊進攻時，洋基第二任投手歐塔維諾（Adam Ottavino）牽制一壘上的跑者，球進到沃特手套後又掉出來，碰到壘包和跑者後滾出去，沃特趕緊跑過去把球撿起來，並發現手套破洞，喊了暫停、更換手套後繼續比賽。

去年中華職棒Lamigo桃猿陳俊秀也出現過手套縫線斷掉、破了一個洞的窘境，導致接球時球漏到地上，打者也上到一壘，當時陳俊秀還被記了一次接球失誤，賽後表示印象是自己第一次遇到這種狀況。

洋基和天使隊這場比賽堅持到延長賽14局，洋基隊靠著14局上厄薛拉（Gio Urshela）帶有1分打點的一壘安打，敲回致勝分，助隊4：3險勝。

(中時電子報)