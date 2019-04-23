連續19年，5月的虎頭埤風景區都會有一場別開生面的五月音樂季登場，「2019 Tainan May Jam台南五月音樂季」將於5月4、5日舉辦，由德國、奧地利、日本、香港、美國、加拿大、英國、菲律賓、印尼等各國表演團隊及台南在地獨立樂團接力演出，今年也首度與南科智慧機器人自造基地無人機團隊合作燈光秀。

活動創辦人Mr.Axel表示，五月音樂季創辦逾2000年，回想20年前，台南沒有任何音樂季活動，因為希望讓更多新興的獨立樂團被發現、更多人知道五月音樂季，一路堅持下去，今年也已經遴選出超過24組各具特色的獨立樂團帶來精彩表演，歡迎大家5月4、5日到虎頭埤野餐聽音樂，另也鼓勵民眾參加音樂季自備杯子及餐具，達到垃圾減量目的。

台南市長黃偉哲說，非常感佩有來自德國卻這麼熱愛台南的Mr.Axel，多年來持續推出音樂活動，呼籲享受音樂同時也關心環境，他建議，5月4日可以先參加星戰日在台南的音樂會，接著參加五月音樂季，在虎頭埤風景區席地或坐或臥，感受充滿台南大地風情與異國文化的年度音樂盛事。

觀光旅遊局長陳信安表示，Tainan May Jam台南五月音樂季融合在地樂團與在台國際表演團隊一起交流，是一場專屬台南5月的音樂季，台南用音樂面向國際、與世界做朋友，更鼓勵台南市有理想的音樂創作同好積極投入音樂工作，提升台南市音樂藝術創作的能量。

配合五月音樂季活動及5月4日國際星際大戰日，虎頭埤風景區於活動2日提供入園門票優惠，5月4、5日憑五月音樂季活動DM(紙本或圖檔)、裝扮成星際大戰角色或持國際星戰日音樂會票券，就可享入園門票半價40元優惠。

(中時 )