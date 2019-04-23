國姓鄉北港溪「糯米橋」欄干工程去年底完竣，與橋體的工法、建築風格呈現統調，地方讚許。（沈揮勝攝）

國姓鄉糯米橋位在北港溪橋上游數10公尺處。（沈揮勝攝）

糯米橋與北港溪橋之相對位置。（沈揮勝攝）

古橋復貌，發思古之幽情。（沈揮勝攝）

糯米橋與北港溪橋之間，依稀可見舊水泥橋基址。該舊水泥橋因排洪斷面過窄，被視為危及糯米橋的不利因素之一，已於數年前拆除。糯米橋與北港溪橋之相對位置。（沈揮勝攝）

興建於1940年、台灣地區保存最完整的拱門石橋–南投縣國姓鄉北港溪「糯米橋」，歷多次颱風摧殘破壞，經南投縣文化局整建修復，去年底欄干工程完竣，100多天以來，已然成為惠蓀風景線最耀眼的亮點，兼具文化、景觀與精神面多層意義，被視為當地首要觀光命脈。

糯米橋休閒農業區理事長黃國峰指出，該橋於1994年經公告為3級古蹟，但因公告之時的前6年、即1988年，工務單位為因應交通量大增需求，在其下游數十公尺處興建車輛通行使用之北港溪橋，導致排洪斷面縮減。

2004年敏督利颱風爆山洪，即俗稱之「七二水災」，洪峰越過橋面，把欄干、橋體嚴重摧毀，僅留下砌石拱門框架結構。南投縣文化局著手修建復貌，2008年即將落成啟用之際，再遇辛樂克颱風二度摧殘，木製欄干完全沖毀。

文化局連續改以鐵製欄干或紐澤西護欄維持橋型完整性，但2009年莫拉克颱風（俗稱八八風災），再度遭到嚴重破壞。2013年，公路總局多方評估，決定拆除北港溪橋，2014年在下游20公尺處另建新的北港溪橋，並將橋基墊高、跨距加長，以增其排洪斷面。

由於洪患威脅降低，文化局針對欄干部分，改以固定式之砌石外觀設計，去年12月27日完工，橋體與欄干呈現完整之一致性，文化局日前更委託觀光處，針對糯米橋旁環境規畫執行美化。

黃國峰與社區理事林桂鈴都說，糯米橋除具歷史性與文化性，更是北港村到惠蓀林場風景線最重要的觀光資產，每逢假日都會有數千遊客路過或停駐；6月6日，將與國立暨南大學合辦音樂會，未來社區產業與休區活動重心，都將以此為軸。

(中時 )