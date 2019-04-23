中國零售商京東創辦人劉強東捲入性侵女留學生案件又有新發展，大陸微博帳號「明州事記」22日發布2段經過剪輯的影片，畫面中多處打臉女學生指控劉強東對她性侵的相關陳述，隨後美聯社也報導已取得完整影片，報導內容也與女學生說詞有些出入，全案陷入各說各話疑雲。

微博上流傳的劉強東與女學生用餐畫面，網友將影片放到YouTube平台上。

微博上流傳的劉強東回女學生公寓房間的監視器畫面，網友將影片放到YouTube平台上。

大陸微博帳號「明州事記」22日發布2段影片，分別以「劉強東明州案晚宴視頻曝光，女方未醉酒主動跟隨」、「仙人跳實錘？明州案公寓視頻曝光 女方舉止親密主動邀請劉強東進入」等文字當作標題，內容都是由經過剪輯的監視器畫面合併而成，包括去年8月30日劉強東在明尼蘇達州和友人及女學生共同晚宴的畫面，以及晚宴過後劉強東、女助理及女學生三人同回住所的畫面。

第一段影片顯示，餐桌上女學生劉靜堯（Liu Jingyao，音譯）與劉強東座位中間隔著兩名男子，席間兩人分別和鄰座各自交談，影片也以紅圈圈選兩人位置，並附註說明兩人用餐期間「並非始終坐在一起」，還寫到女學生「並未醉酒」。爾後劉強東與其他人起身離開，女學生「主動跟隨離開」，之後鏡頭轉到一行人離開餐廳，劉靜堯替眾人開門，劉強東率先一人走出，她和劉強東助理交談完後「再次主動跟上」。

第二段影片則是由女學生公寓裡多個監視器畫面剪輯而成，第一個鏡頭在1樓大廳，顯示劉靜堯「刷卡請劉強東及助理進入」，之後女學生「請劉強東進入電梯」並帶領他和助理上樓，不過在轉搭第2部電梯時，畫面顯示女助理未再繼續跟隨，只剩劉靜堯及劉強東2人單獨上樓。接下來的畫面清楚拍下出電梯時，兩人的手已經勾在一起，劉靜堯左手勾著劉強東，男方的手則是插在口袋裡。兩人再度換搭電梯，劉靜堯主動按下樓層，抵達預定樓層後，她「再次做出邀請手勢」，最後劉靜堯主動「挽著劉強東的手走到房間」，並「主動開門」、「請他進入」。

這2段影片才公開一天，就已獲得4千多萬觀看人次。22日下午，劉強東的代理律師陳曦通在微博發布聲明，指出當事人確認，這2部影片內容屬實；另外他在美國的代理律師布利斯伯斯（Jill Brisbois）也表示，2部影片完全剷除了外界對劉強東的不實指控，同時足以支持明尼蘇達檢方去年不起訴劉強東性侵的決定。布利斯伯斯表示，畫面不證自明，女學生走路時沒有問題，還能勾住劉強東的手，完全打臉她先前稱被劉強東強迫灌酒的說詞。

美聯社也在隨後報導已取得未經編輯的完整影片，報導描述取得的第2支影片內容與網路上公布的版本相去不遠，女學生先前指控劉強東在車上時就對她上下其手，試圖脫掉她的衣物，不過美聯社評論畫面中女學生神情並未有異。

第1支晚宴的影片則提供了新的細節，報導指出，的確有畫面看到晚餐上劉靜堯就坐在劉強東隔壁，並且參與部分敬酒活動，不過看不出來她有酒醉跡象。席間劉強東離開座位去洗手間，女子也跟上，兩人之後一起回坐。報導還提到，晚餐結束，女學生替大家開門，之後跟上走在最前頭的劉強東，兩人肩並肩離開，男方還把外套掛在女方肩上。

影片公布讓整起事件更顯混亂，大陸網民在影片底下留言區吵成一團，有人認為劉強東被仙人跳了，也有人臆測京東置入不少公關費。

《北京青年報》報導，美國檢方回應當初在評估案情時就已經看過2支影片，但是檢方拒絕回應當初是否因為影片內容，才決定不起訴劉強東。

劉強東是在2018年8月赴美國明尼蘇達大學卡爾森管理學院修課時，爆出性侵女學生醜聞，根據外媒報導，事發當晚，劉靜堯傳訊向友人求救後，警方破門而入，發現劉強東光著下半身躺在床上，劉靜堯強調自己被強暴，劉強東則在事後向警方坦承的確有和女學生發生關係，但不認為自己觸法，不過經過調查後，明尼蘇達檢方去年9月下旬決定不起訴劉強東，原因是此案存有深刻的「證據問題」，劉女則在本月16日提起民事訴訟，索賠超過5萬美元。

(中時電子報)