新竹市政府為推動「金城青創宅」創造700戶公宅，完成竹市首座公宅設立，新竹市長林智堅明天將赴內政部積極爭取興辦經費。（陳育賢攝）

為推動社會住宅政策、打造宜居城市，新竹市政府以國防部眷改土地興建的「金城青創宅」創造700戶公宅，完成竹市首座公宅設立，新竹市長林智堅24日將至內政部拜訪政務次長花敬群，積極爭取興辦經費，由中央協助地方共同推動竹市公宅。

市長林智堅表示，新竹市公共住宅的推動，將採中央與地方合作模式，大力向「內政部國家住宅及都市更新推動中心」爭取興辦經費，而竹市首座公宅「金城青創宅」是位於金城一路與金城二路口的國防部眷改改地，以都市更新後分配房地興辦公共住宅。

他指出，此次拜會次長花敬群是為爭取興辦經費，希望能盡快與住都中心合力推動竹市700戶「金城青創宅」，並完成竹市首座公宅設立，目前該案已完成都市更新程序，領得使用執照，若能順利爭取經費，預計在完成相關都市計畫變更及相關裝修工程後，明年即可招租入住。

都發處長陳凱凌表示，新竹市社會住宅政策目前採「3軌制」辦理，包括興辦公共住宅、社會住宅包租代管計畫與租金補助，700戶金城青創宅即是規畫的公宅。

該區鄰接「將軍村開放圖書資訊園區」及「將軍村停車場」，未來將導入多元化公益空間新概念，在社區內規畫青創中心、創新創業基地及文創工場，讓年輕朋友能安心就學、創業、就業。

另，金城青創宅因鄰近科學園區、清、交大、工研院等許多重要國家級產學研究中心，且近高速公路交流道交通便利，生活圈機能健全，讓青年可以住得安心放心。

此外，位於相鄰街廓的3.3公頃「建功高中南側都市更新案」，也由行政院選定為「全國示範性8大公辦都更案」，同樣將由內政部住都中心主導，將採多元興辦模式，規畫設置公共住宅。

陳凱凌說，市府除進一步善用民間空餘屋，有效導入公益租賃市場，市府推動社宅第2軌「社會住宅包租代管計畫」則有800戶，全案已獲中央核定全額補助1.83億元，同步將於今年6月開辦，歡迎愛心房東踴躍參加，交由市府委託的業者專案管理服務、媒合給就學、就業有居住需求之青年朋友。

第3軌則為市府持續推動中的「租金補助政策」，2018年起擴大租金補助至700戶，協助無力購屋的家庭居住合適住宅，以家庭年所得低於46萬元或家庭成員每人每月平均所得低於1萬8582元者為例，即可向市府申請每月提供最高4000元為期1年的租金補貼申請，減輕民眾居住負擔。

(中時 )