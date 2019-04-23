新東陽公司副總經理許全隆（左起）、水土保持局副局長林長立、桃園國際機場公司副總經理李建國、桃園國際機場公司科長陳玲瑛共同為農村好物專區揭幕。（陳麒全攝）

農委會水土保持局攜手新東陽一同挺在地，精選30項農村好物推薦給機場旅客。（陳麒全攝）

為了讓台灣道地美食能夠傳遞到世界各國，農委會與新東陽公司合作，在桃園機場設立「農村好物」特區專櫃，希望將台灣農村在地展現質樸、安心健康的產品，成為出國旅客在旅途中的零嘴與送禮的選擇。

行政院農業委員會水土保持局為行銷推廣台灣優質的「農村好物」，與新東陽攜手合作，於桃園國際機場第一航廈新東陽台灣人氣土特產展銷專區，規劃「農村好物專區」，向國人及國際觀光客推薦優質的好物產品，也讓「農村好物」品牌邁向國際展售舞台。

水土保持局副局長林長立表示，農委會為推動農村社區產業發展及農村社區活化再生，多年來辦理「農村好物選拔活動」，尋找足以代表農村社區且具發展潛力的產品，以做為農村社區產業表率，也希望讓國內外旅客在「農村好物專區」內都能找到台灣的好味道。

在「農村好物」的專櫃中，包括在地好米、小卷米粉、花生、薯片、芒果乾等30多項農村好物；產品並經過精緻的商品包裝設計，更具質感。

新東陽表示，入選為「農村好物」，必須要嚴格把關農村商品品質，商品須為合法的加工場域生產，並且符合食品衛生法規檢驗與完整食品包裝標示，展現實在質樸、安心健康的品牌，讓「農村好物」成為旅途中零嘴與送禮的新選擇。

(中時 )