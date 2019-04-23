台北市長柯文哲近日在議會進行施政報告時，提出「空屋多所以不用蓋那麼多公宅」，政策大轉彎。北市府都發局長黃景茂23日坦言，當時柯文哲所提出的政見沒有很詳細計畫台北公有、私有地，未來將以「多元方案」推動居住正義，公宅興建僅規畫2萬戶，其餘則是包租代管以及租金補貼，總計可推動4萬4700戶多元公共宅。

柯文哲過去提出的社宅政見廣獲民眾支持，但柯文哲日前在議場卻改口，「如果超過一年以上沒人居住有60萬戶，那要蓋20萬戶政策理由是什麼？」北市府都發局昨至台北市議會進行工作報告，目前實際完工、施工、規畫中公宅，連都市更新分回戶、捷運聯開宅也一併計入，僅1萬9802戶。

台北市議員吳沛憶在議會工作報告質疑，北市租金行情較外縣市更高，若推動包租代管政策，是否能省到錢？實際成效沒特別好；她再問5萬戶目標還在不在？黃景茂語塞說「那是柯的政見」。

議員王欣儀指出，都發局包租代管目標值最早是2200戶，內政部給的預算也是2200戶，但北市府下修為1200戶，後期又宣導不力，至4月19日也僅媒合858件，難怪公宅數字不斷修正，連包租代管私有空戶也要納公宅。

至於北市府最新公宅目標值？黃景茂受訪時表示，除了上述項目，公宅政策將採多元提供，包括1萬4773戶租金補貼、1200戶包租代管戶、單身青年及鼓勵婚育租金補貼2631戶，此外現有的舊國宅、平宅、中繼住宅、婦女中途之家、老人住戶共5304戶也納入；若再加下階段7處公宅基地，總數為4萬4700戶。

媒體追問新目標是「8年4萬4700戶？」黃景茂說，柯文哲在任期間會朝這目標，反正後續還有4年就努力。不過將租金補貼戶納入公宅數字，是否有灌水疑慮？黃解釋，這些本來就是民間房屋，政府提供補貼，讓民眾有房子住，屬於居住正義一環，且「住宅法」也認定公宅可多元取得。

(中時 )