金門古蹟與歷史建築登錄密度高居全台第一，現階段保存和維護工作受到兩岸關注，香港中文大學資深文物保護和博物館工作者一行24人跨海來訪，期待未來進行校際合作，攜手維護文化資產。

已有1700年開發歷史的金門擁有豐厚文化底蘊，目前已登錄公告古蹟74處、歷史建築153處、文化景觀2處、聚落1處，整體文化資產指定、登錄密度高居全台第一。

香港中文大學歷史研究所蕭麗娟、鄒興華等資深文物保護和博物館工作者一行24人專程跨海交流，除實地了解金門對文化資產維護現況外，也希望未來推動2校交流合作關係。

金大建築系主任曾逸仁表示，金大用心推動文化遺產的教學和研究，未來若能與具有良好研究能力與設備的香港中文大學合作，對雙方的教學和研究均可帶來助益。

目前，金大建築系也有畢業生在香港中大就讀建築碩士班，傑出表現獲得肯定，評估未來如能推展交流合作關係，2校學子都可獲得更多資源，取得更可觀的學習成效。

金大指出，此次來訪的中大成員均是曾研修「香港古物及古蹟」課程的學員，其中有教育界校監、資深廣播與傳訊與科技、銀行界專業人員，以及大學博物館館館長、牙科醫生、體育界精英、客席大學講師及研究生等，雖然在背景與專業領域大不相同，但對於文物古蹟保育、歷史地理、軍事旅遊、古蹟活化及文物旅遊都有濃厚興趣，他們希望透過這次考察交流，進一步瞭解金門的古蹟文物，並深入探討在地文化與活化項目。

(中時 )