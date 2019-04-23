美國布魯金斯學會網站19日發表文章稱，美應以良性競爭應對中國提出的「一帶一路」倡議。

文章稱，北京表示，「一帶一路」倡議是良性的投資和開發項目，在經濟上對各方皆有益。華盛頓對這一倡議持懷疑態度，擔心會對美國在海外的利益造成損害。但美國的許多夥伴拒絕接受這一解讀，它們正與北京向前推進。

第二屆「一帶一路」國際合作高峰論壇召開之前，布魯金斯學會副會長兼外交政策負責人布魯斯瓊斯召集了多名該學會學者，討論對「一帶一路」倡議的普遍看法，並評估該倡議的未來及影響。

文章稱，中國的倡議已經吸引了亞洲、歐洲、中東和非洲150多個國家和國際組織的興趣，一定程度是因為該倡議正滿足需求，填補國際金融機構在遠離硬基礎設施開發之際留下的空白。

該文也認為，「一帶一路」不應被視為傳統的援助項目。它是一項賺錢的投資，也是中國加強其連通性的機會。一些學者指出，美國正確的戰略是努力推動多邊化，另有一些學者則認為應推動與中國的良性競爭態勢。無論哪種戰略都需要與盟國和夥伴積極合作。

(旺報 )