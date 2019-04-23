幫助中部地區桌球選手之培育，中市雙十國際同濟會發起「揮動夢想的一臂之力～關懷爽文國中桌球隊」社服活動，號召會友為爽文國中桌球隊訓練基金募款的專案，日前捐贈24萬5百元，為培育優秀的國際級選手盡棉薄之力，使其能有更好及安心的訓練環境與道具。

爽文國中桌球隊成立於102年7月，教練楊品翔教練負責統籌組隊，為讓團隊更具競爭力，曾遠赴至苗栗、彰化甚至北部和南部地區去招攬選手，又為了讓訓練不要有銜接不上的窘境，楊教練成立國小部（塗城國小、內新國小）、國中部（爽文國中）、高中部（青年高中）達到三級制一條龍的訓練模式，近幾年來對外戰績輝煌，替學校爭取全國名次及團隊榮譽。

不過由於許多選手多出自於單親家庭，亦或是由外地遠赴他鄉來此地實現夢想的選手。每個月的訓練費與住宿費都是一筆很大的開銷，加上專業桌球器材以及對外參賽上所需支付的車資和住宿費用等，經費短絀。

為讓選手及其家長能全心投入於訓練，經費能不勞心，台中市雙十國際同濟會謝慶能會長與吳榮祐前會長號召雙十會會兄及中B區各友會一同捐贈愛心善款，日前募集了24萬5百元，由爽文國中校長李建智、教練楊品翔代表接受，都表示感謝同濟會持續去年的承諾，今年再度贊助，培育桌球選手不是一年、兩年的工作，需要持續，同濟會的經費贊助對桌球隊來說幫助很大。

(中時 )