歌唱比賽節目《決戰17唱》，這次參賽者中有位美麗的女生茜珊，她的經歷讓主持人和評審紛紛感嘆「怎麼這麼想不開？」茜珊曾經是交大電物所之花，被眾多媒體報導過的正妹工程師，為了歌唱夢想，毅然放棄百萬年薪的台積電工程師工作，開始創作、直播，甚至花了幾十萬的積蓄，籌辦個人音樂會，為了追歌手夢不惜吃光老本，茜珊身份從工程師變成直播主，她說最大轉變是每天面對的從電腦變成了電腦另一端的很多人，家人雖然為她擔心不捨，但還是全力給予支持，一聽到她這些背景，同恩和明杰兩位歌手過來人異口同聲說「怎麼這麼想不開？」

前台積電美女工程師茜珊。（圖／翻攝自茜珊IG）

上週創作男聲維梃forU憑著好歌喉，擊退衛冕兩週的美女空服員熱熱，成為節目開播以來第二位男性衛冕者，本週第一輪PK賽帶來創作曲〈酒罪〉，這首歌已讓他拿下政大金弦獎第二名、北教大師弦獎第一名、實踐楓弦獎第一名等眾多獎杯，順利挺進第二輪比賽，維梃forU曾與盧廣仲共事擔任過他吉他技師和和聲，不逃避被說有盧廣仲影子的可能，選擇唱盧廣仲的〈幾分之幾〉迎戰，自彈自唱表現穩定受三位評審高分好評再度衛冕，由於連續衛冕三週可成為「決戰之星」，維梃forU成為首位男性決戰之星只差一步之遙了。

前台積電美女工程師茜珊。（圖／翻攝自茜珊IG、決戰17唱提供）

維梃forU的創作曲〈酒罪〉說是他18歲大一新生時期，某次被學姊灌醉而寫下的歌曲，引起眾人好奇當時究竟發生什麼事，兩位主持人問他當時喝醉是做了什麼犯罪的事？維梃連忙否認說並沒有，擔任評審的同恩笑說：「是沒有做，才會這麼遺憾吧！」果然說中維梃的心思，同恩兩輪比賽都說「我一直很享受在維梃的表演裡面，自彈自唱是非常好表達自己音樂概念的方式」評審克林老師也說維梃的演出完整非常好，自彈自唱確實不容易，只是引起共鳴的感動稍弱了點，明杰一聽轉頭提醒維梃「你下次來頭髮就不要再用飛機頭，就直接往後梳，因為老師他畢竟是現任愛貝克思華語藝人開發顧問，他對藝人的造型是很講究的，可能就差那一點造型！」維梃好奇向克林老師求證「老師，應該不是因為頭髮的關係吧？」克林老師笑指明杰「他比較了解我，你聽他的就沒錯」維梃聽了難以置信說「真的假的？我頭髮來不及留長啊！」驚慌模樣引來眾人笑聲。

(中時電子報)