高雄市長韓國瑜發出五點聲明不參加「現行制度初選」，對此，國民黨主席吳敦義與前總統馬英九今日共同出席新北市三重先嗇宮，山西高平神農大帝祖廟遶境祝壽大典上香活動，外界關注會吳敦義如何回應韓國瑜聲明。
國民黨主席吳敦義、前總統馬英九今天在三重參加先嗇宮扛轎活動，吳敦義強調，還是會徵召韓國瑜參加初選機制，讓韓國瑜被動參選避免尷尬；另強調黨中央辦理選務，一切公開公正，沒有權貴問題。對韓國瑜夫人李佳芬指稱「被背後開槍」，吳敦義表示，沒有人開過他槍。強調他從頭到尾只有任命韓國瑜擔任高雄市黨部主委，然後提名他選高雄市長，沒有權貴秘密，都我當面跟韓國瑜談的，提名他也是公開公正公平提名。
高雄市長韓國瑜今天上午發表對2020總統大選的五大點聲明，其中第4點指國民黨「長久以來政治權貴熱衷於密室協商」，已經離人民越來越遙遠了，還希望黨內高層能夠「體察民意」。
(中時電子報)
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