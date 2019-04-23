國民黨主席吳敦義今日出席新北市新嗇宮活動。

國民黨主席吳敦義今日出席新北市新嗇宮活動。

國民黨主席吳敦義與前總統馬英九今日共同出席新北市三重先嗇宮活動。

高雄市長韓國瑜發出五點聲明不參加「現行制度初選」，對此，國民黨主席吳敦義與前總統馬英九今日共同出席新北市三重先嗇宮，山西高平神農大帝祖廟遶境祝壽大典上香活動，外界關注會吳敦義如何回應韓國瑜聲明。

國民黨主席吳敦義、前總統馬英九今天在三重參加先嗇宮扛轎活動，吳敦義強調，還是會徵召韓國瑜參加初選機制，讓韓國瑜被動參選避免尷尬；另強調黨中央辦理選務，一切公開公正，沒有權貴問題。對韓國瑜夫人李佳芬指稱「被背後開槍」，吳敦義表示，沒有人開過他槍。強調他從頭到尾只有任命韓國瑜擔任高雄市黨部主委，然後提名他選高雄市長，沒有權貴秘密，都我當面跟韓國瑜談的，提名他也是公開公正公平提名。

高雄市長韓國瑜今天上午發表對2020總統大選的五大點聲明，其中第4點指國民黨「長久以來政治權貴熱衷於密室協商」，已經離人民越來越遙遠了，還希望黨內高層能夠「體察民意」。

(中時電子報)