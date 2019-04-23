HVL高中排球聯賽今年跨入30周年里程碑，3月才結束最終決賽，男子組豐原高商完成史無前例的6連霸霸業，高中體總為了紀念HVL 30周年、並延續這股高中排球熱潮，4月底舉辦國際高中排球邀請賽，地主台灣除了男子隊豐商、瑞芳高工，以及HVL女子組3連霸東山高中和傳統勁旅中山工商，也邀請日本、泰國男女高中隊伍來台交流球技。

本屆HVL瑞芳高工打出奇蹟的一季，隊史首闖冠軍賽，儘管最終1比3未能中斷豐商霸業，精采表現已經令球迷留下深刻印象，對於成為代表台灣參加HVL 30周年國際排球邀請賽，總教練邱得全說：「其實我學生時期就和這次受邀參賽的日本代表隊熊本鎮西高校交手過，日本隊球風就是防守難纏又鬥志高昂，可以讓我們學習不少經驗。」

豐商教頭吳冠杰補充，平常少有機會和外國球隊實際對戰，期許球員好好發揮，和外隊切磋球技。

東山高中總教練康金塗表示，國際高中排球邀請賽已經有大約13、14年沒舉辦過了，透過國際賽，可以學習不同國家的打法，希望未來可以繼續辦下去；中山工商助理教練黃微雯則說：「感謝高中體總舉辦這項賽事，希望可以藉此學習泰國隊的野性霸氣、日本隊的細膩技術，幫助小球員成長為一流好手。」

受邀的四支外隊，也透過問候影片向台灣球迷打招呼，並努力說簡單的中文拉進距離，熊本鎮西高校男排隊表示，想要到士林夜市逛逛、吃小籠包，也知道九份是很不錯的觀光景點，還有球員說很喜歡在韓國演藝圈發展、偶像女團Twice的台灣成員周子瑜，泰國北標中學男排隊則想喝珍珠奶茶。

本次國際排球邀請賽於4月25日、4月27日及4月28日進行，男、女各四隊進行單循環賽，以戰績排定名次。

(中時電子報)