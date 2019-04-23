23日在甘肅敦煌舉辦的2019年中國綠公司年會上，阿里巴巴創始人、董事局主席馬雲表示，關於企業間的競爭，沒有騰訊，阿里巴巴就不會不斷地調整自己，不斷地完善自己。馬雲表示，「你身邊需要有這樣的對手來提醒你。」

據大陸媒體報導，馬雲表示，騰訊不是阿里巴巴最終要打敗或取勝的競爭對手，而是共同為社會創造持續價值的一個伴侶。此外他也提到，當今社會問題很多、挑戰也很多。未來困難就是機遇、抱怨就是機遇，企業家就應該誕生在困難的時候去解決問題。今年，脫貧、中美貿易、一帶一路、數字經濟將是四大機遇。

馬雲說，上世紀我們追求大企業，這個世紀必須追求好企業，好企業的強是可持久的。他指出，做大做強是結果，我們應該是做好企業，這是最重要的關鍵。上個世紀我們都追求大，追求強，強很容易給人感覺是蠻橫、無理，今天迫切需要思考怎麼做好企業，讓客戶滿意，讓社會滿意，讓員工滿意，自己滿意，家人滿意，只有這樣的好企業才能持久。

(旺報 )