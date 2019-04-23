Cheers氣泡水，週週抽鑽戒閃耀52週活動，從三月一日活動起跑至今，已經產生6位幸運得主，第一位幸運兒在昨日親臨泰山企業貴賓室領取價值0.3克拉的經典六爪鑽戒，32歲新手媽媽林小姐，本來就是Cheers氣泡水忠實鐵粉，對Cheers香檳般細緻的口感感到十分著迷，經由朋友告知喝喜歡的飲料還可週週抽鑽戒，她立刻付出行動購買登錄，並在當下跟朋友誇下海口說，自己有強烈的預感一定會是第一顆鑽戒的幸運得主。

林小姐領獎受訪時透露，得獎心情很矛盾，想要向全世界宣告，又擔心因此會產生更多競爭者，陪同領獎的妹妹帶著羨慕的眼光說，自己也加入抽獎行列，希望能像姐姐一樣幸運，可以趕在十月結婚前贏得夢幻鑽戒陪嫁，得獎的姐姐也說自己還在持續努力登錄參加抽獎，希望可以替妹妹贏得結婚禮物，姊妹倆火力全開登錄發票，連媽媽都笑她們說︰你們以為全世界的好運都會跑到我們家嗎？

Cheers氣泡水，週週抽鑽戒閃耀52週活動，持續一年還在全台各地產生幸運的鑽戒得主，第二週的幸運兒是個大二學生，只買一瓶就抽到價值近十萬元的鑽戒，讓同學每天都想跟他握手借好運，第三位得主則是把抽獎當作投資的精算家，陳先生說在網路上發現週週抽鑽戒活動，細看活動辦法發現投資報酬率真的太高了，於是動員朋友們幫忙持續狂買五百多瓶，終於在第三週抽中鑽戒，收到得獎通知時還一直說，這活動的投資報酬率真的太高了，一定要再接再厲。

現在作夢還不晚，還有46週46只國際品牌鑽戒等著你，只要購買泰山Cheers氣泡水任一瓶登錄發票，就有機會把鑽戒帶回家，下次抽出鑽戒時間為108年4月25日，還在等甚麼，馬上加入Cheers [email protected] (搜尋@cheers.tw)登錄發票，就有機會成為下一位幸運得主。也可以透過Cheers氣泡水的官方IG及臉書，將最快最新的時尚活動傳遞給你。

更多活動訊息請參考活動官網:https://goo.gl/QYbMPH

(中時電子報)