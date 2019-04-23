家長認為從小培養孩子專注做事情的態度，能延伸不同的人生觀，幫助未來與社會磨合。（巫靜婷攝）

面對客人點餐親切介紹，小小店員看不出生澀感，勇於大方介紹餐點。（巫靜婷攝）

萬般皆下品，唯有讀書高，是華人父母常見的教育型態，苗栗縣竹南鎮1名張姓家長卻讓她的寶貝兒女從小投入職場體驗，以時計費加上提供員工餐，教導孩子正確的工作觀念，培養不同的人生態度，兩名孩童分別為小學4年級、1年級，卻是咖啡店裡的資深員工，親子職育擴及有老闆夢的孩童。

竹南中港慈裕宮陳家古厝旁1家咖啡店裡，有著數名小小店員，以親切有禮的態度招呼客人，碰到不會寫的字就用注音標示，體驗點餐、算錢、找錢等外場工作，資歷最深的有2年，對於開店當老闆有著說不完的藍圖，家長指出，孩子逢假日就到咖啡店幫忙，賺成就感更培養獨立思考、應對進退。

張姓家長表示，自己除了開店外，也身兼社區導覽工作，讓一雙兒女到咖啡店幫忙，剛開始曾備受質疑，媽媽們聚會時，有人認為孩子只要讀好書，考到好學校就好，不用拋頭露面打什麼工；也有人贊同她的作法，並讓自己的孩子加入行列。

她表示，兒子剛開始幫忙時，自己都會偷偷觀察他，發現他因為喜歡客人的餐食，就眼巴巴地盯著客人用餐，客人最後問他「要不要一起吃？」，他竟然跟上餐桌享用客人的餐，讓人又氣又好笑，還好當時有上前阻擋，並告知他基本工作態度。

她認為，讓孩子從中體驗大人的職場世界，培養「做事」的態度，體驗時數雖然很短，甚至玩樂休息的時間還比工時長，透過計時給薪制、上下班打卡、定時員工餐等體驗，都能充分體驗友善勞資關係，培養對與錯的人生觀，無論念書還是工作都有值得學習專業與技巧，幫助未來與社會磨合。

(中時 )