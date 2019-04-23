中共055艦宣傳片《中國海軍 和平力量》

今日在青島進行的中共海軍成立70周年暨國際海軍閱艦式上正式亮相的055艦，無疑是中共此次展示軍威中最受矚目的艦艇。在正式亮相前中共海軍已於前一日公開發表了055的宣傳片，這艘舷號101的大型驅逐艦命名為「南昌」，據稱是為紀念解放軍在江西南昌誕生。消息人士同時也透露，南昌艦價值不菲，每艘造價高達人民幣60億元（約合台幣280億元）。

陸媒《多維新聞》報導，這部專為055大型驅逐艦製件的宣傳片名為《中國海軍 和平力量》，055型導彈驅逐艦首次以完整姿態公開亮相。畫面中的055首艦塗有舷號101，並指已加入中共海軍服役。據了解，按中共海軍艦艇命名規則，這個等級驅逐艦應以省會或首府命名，該艦已被命名為南昌艦，用以紀念中共解放軍在南昌誕生。

中共海軍首艘055大型驅逐艦在青島參加建軍70周年暨國際閱艦式，因為性能優異居世界前列，是目前最讓大陸民眾感到驕傲的海軍戰艦。（圖／新華社）

報導稱，055首艦南昌艦是3月30日從上海出發，航行41個小時後抵達青島，與遼寧艦航母共同停在軍港。其滿載排水量超12,500噸，裝備有新型防空、反導、反艦、反潛武器，具有強大的資訊感知、防空反導和對海打擊能力。055的型號最早出現於1968年，1981年改為預研型號，2000恢復研製，2009年正式立項，2014年開建。

報導表示，055艦所採用的電子資訊技術在全球也具有領先性，因為該艦在設計之初，集中當時大陸最高端電子、武器和船舶製造水準。而正是採用多種先進技術，導致該艦造價並不低。知情人士稱，055艦的採購費就高達60億元人民幣。

而中共海軍歷來以「建造一代、研製一代、預研一代」的原則開發新武器，055艦一旦服役，說明下一代的驅逐艦早已啟動研製。知情人士透露，新一代驅逐艦部分研製工作已現端倪，如新一代電磁艦炮和綜合電力系統等。

(中時電子報)