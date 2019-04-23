台灣運彩單場暨場中投注場次預告(4月23日~4月30日)

1.「美國職棒」：提供9場單場或場中投注。

本週鎖定紐約洋基賽事。週間作客與洛杉磯天使四連戰，台灣運彩提供其中3場賽事的單場或場中投注。目前在美聯西區墊底的天使，本季主場有著7勝4敗的戰績，比起作客的勝率高出許多，本週迎戰近況不錯的洋基，能否展現主場優勢，一同關注。

2.「日本職棒」：提供7場單場或場中投注。

日職週間鎖定火腿王柏融、週末鎖定巨人陽岱鋼。4/23(二)、4/25(四)火腿將在主場迎戰戰績領先的樂天金鷹，月初兩軍本季首度交鋒，火腿在樂天主場被橫掃3連敗，本次火腿主場能否扭轉劣勢，台灣運彩提供單場或場中投注。

週末讀賣巨人主場迎戰橫濱海灣之星，季初3連戰被橫濱海灣之星以2勝1負擊退，本季第二次交手戰績領先的巨人，能否發揮主場優勢，取得勝利，台灣運彩提供單場投注共同關注。

3.「美國職籃」：提供3場單場投注。

第一輪季後賽將進入尾聲，今年許多組合目前都以大幅領先的戰績，準備進入第二輪季後賽，台灣運彩提供單場投注，將視後續對戰組合確認，再提供單場或場中場次。

4.「足球」：提供56場單場或場中投注。

亞冠小組賽第4輪，出線隊伍呼之欲出。

亞洲冠軍聯賽本週將進行第4輪小組賽，各組的出線形勢已漸露端倪。F組目前是3搶2的局面，2勝1敗的廣州恆大淘寶本週遠征3連敗的墨爾本勝利，如果順利拿到3分可望穩住榜首優勢；同組另外兩支2勝1敗的大邱和廣島三箭捉對廝殺，力爭升上榜首的機會。H組排名第2的上海上港，作客對小組墊底的雪梨，兩隊之間僅有2分差距，雪梨仍有時間扭轉命運，同組由2勝1和的蔚山現代領先，本週作客川崎前鋒只要不敗，出線機會將大大增加。

G組4隊都有出線機會，2勝1和的全北現代汽車暫居榜首，本輪主場對1勝1和1敗的浦和紅鑽，將有可能拉大領先差距。以4分排名第3的北京國安，主場遭遇1勝2敗的武里南聯，也是甩開對手爭取出線的大好時機。

本週有法、義、德三國的盃賽大戰上演，德國足總盃4強，有矢志重返德甲的漢堡，主場迎戰RB萊比錫，尋求雙冠王的拜仁慕尼黑，則作客對壘文達不來梅，雙方交手拜仁取得一面倒的19連勝。

義大利足總盃進入4強第二回合，AC米蘭主場迎戰拉齊歐，雙方首回合踢平0：0；另一場則由亞特蘭大主場對壘佛倫提那，首回合雙方3：3，佛倫提那在8強7：1大勝羅馬、而亞特蘭大也以3：0淘汰強大的尤文圖斯，兩隊對足總盃都虎視眈眈，誓要搶下決賽資格。

法國足總盃週日率先上演決賽，已提前慶祝法甲2連霸的巴黎聖日耳曼，將瞄準足總盃5連霸，也是近5年來第4次的雙冠王（其中3年更囊括聯賽盃成為三冠王）。對手雷恩在法甲排名第11，近兩次打進法國足總盃決賽但都不敵甘岡而屈居亞軍，今年面對更強勁的對手，能否有奇蹟發生？

英超前4爭奪戰本週繼續上演，暫居第4的兵工廠週中作客對本季讓球迷驚喜的升班馬狼隊，週日再於客場對壘萊切斯特城，槍手才剛剛在主場敗給水晶宮，作客無疑是更大的難關。排名第6的曼聯則連兩輪迎來硬仗，先是週中在主場與曼城合演德比戰，週日再於主場迎來暫列第5的切爾西，這4場大戰肯定是關鍵中的關鍵。

5.「冰球」：提供2場單場投注。

4/24(三)將決定維加斯黃金騎士或是聖荷西鯊魚誰將勝出晉級第二輪季後賽。目前兩隊戰成3:3平手的局面，去年季後賽第二輪兩隊碰頭，騎士淘汰鯊魚晉級，今年鯊魚能否在主場復仇成功勝出，台灣運彩提供單場投注。

(中時電子報)