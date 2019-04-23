十三間老街藏有多間特色小店，能體驗在地人文及慢活慢遊的樂趣。（何冠嫻攝）

南庄鄉的桐花逐漸盛開成壯觀花海，5月初將有繡球花接力，白天賞花晚上賞螢的雅興，吸引各地民眾成為旅遊首選，此外，總是擠滿大批遊客的桂花巷也串聯「十三間老街」，擴大商圈讓民眾體驗在地風情，打造深度慢城旅遊。

南庄為知名賞桐景點，在群山環繞下有著雪白桐花點綴，為神祕山林增添浪漫氛圍，南庄鄉長邱梓增說明，只要有步道的地方就有桐花，南庄每一角落都值得遊客探訪。他補充，奼紫嫣紅的繡球花也將於5月初盛放，屆時鄉內9個村落將設置打卡景點，民眾賞花拍照之際，也能深入社區，體驗在地的純樸風情與豐富歷史。漫步於花群之中享受慢城風情外，夜幕垂降，還能到蓬萊溪護魚步道、小東河沿岸等賞螢秘境，欣賞漫天紛飛的螢火蟲。

另外，南庄除名聞遐邇的桂花巷老街，「十三間老街」近年也在客家委員會與苗栗縣政府輔導下，成功活絡人潮和產業，挖掘出街角巧思，能享受慢活、慢遊與繁花錦簇的樂趣與浪漫氛圍，其中各式特色料理和小吃也滿足不少老饕味蕾。南庄鄉公所行政室主任吳炯毅指出，13間老街與桂花巷串聯，將擴大商圈帶動南庄觀光，發揚慢城精神打造深度旅遊。

(中時 )