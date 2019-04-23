自左上至右下：余涵雯、李宜錦、蔡明儀、何君恆、呂超倫及高炳坤。（圖/由歐普斯藝術提供）

Bartók: Viola Concerto / Szűcs · Altinoglu · Berliner Philharmoniker

享譽國際的前柏林愛樂中提琴首席──馬德・修茲（Máté Szűcs），與台灣六位卓越音樂家：鋼琴家余涵雯、小提琴家李宜錦、蔡明儀、中提琴家何君恆、大提琴家呂超倫及高炳坤，為促進台德交流與提倡「正裝文化」，偕手工訂製服飾與造型大師沈清賢，在台北時間本月26號（五）晚間七點半於國家音樂廳演奏廳，帶來舒曼、布拉姆斯、柴可夫斯基以及李哲藝改編的《夜來香》等經典室內樂作品，為所有樂迷呈現一場結合視覺與聽覺的藝文盛宴。

修茲11歲便於匈牙利小提琴新秀大賽中獲得特別獎。17歲時改習中提琴，隨後在布魯塞爾Tenuto國際音樂大賽得桂冠。2011年9月至2018年9月，修茲加入柏林愛樂（Berliner Philharmoniker）成為首席中提琴演奏家。2018年9月開始任教於瑞士日內瓦高等音樂學院 (Conservatory of Geneva)，接替一代中提琴大師今井信子 (Nobuko Imai) 之教職。

最意料之外的，則是促成本次音樂會的功臣之一，竟是有「台灣唯一看過蘇菲瑪索裸體的男人」封號的沈清賢！受到眾多國際級巨星與精品集團喜愛並指定的沈大師，原來也是一位資深愛樂者。贊助本次音樂會，完全是為成全愛妻的夢想：「我太太很有音樂天分，但因幼時環境限制，無法追求音樂夢。我告訴我太太，也許我們現在的身體條件已不適合學習樂器了，那就努力學習當一個懂得如何欣賞音樂的人吧！」

沈清賢多年前也曾因穿著傳統長袍欣賞「三大男高音」之一的卡列拉斯獨唱會，而被卡列拉斯先生邀請至後台，兩人相談甚歡、一拍即合，讓卡列拉斯先生決定請沈清賢為其量身設計訂製長袍、唐裝及燕尾服。26日當晚，馬德・修茲、蔡明儀、呂超倫亦由沈清賢親自打理造型。同時也邀請所有與會貴賓，精心打扮、盛裝蒞臨！

沈清賢受邀為成龍在台指定量身、訂製顧問。（圖/由沈清賢服飾提供）

自左上至右下：溫昇豪出席美國艾美獎（Emmy Awards）、沈清賢為其試穿量身設計西服。（圖/由沈清賢服飾提供）

(中時電子報)