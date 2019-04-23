「綻放藍天，張家銘藝術特展」，23日舉辦開幕記者會，張家銘現場創作「綻放藍天花系列No.20」也即畫即展。（馮惠宜攝）

張家銘說，他籍由「花」系列作品，透過每一個不完美留下自我反思與成長的痕跡，砥礪自己朝更完美的作品前進。（馮惠宜攝）

創作力多元、豐富的藝術家張家銘近日前進1969藍天飯店舉辦特展，透過「花」系列油書、「蜜蜂」系列攝影以及雕塑品展現個人對社會、環境的視野，更為到此住宿的旅人增添七彩的台灣印象。

1969藍天飯店四月隆重推出「綻放藍天，張家銘藝術特展」，23日舉辦開幕記者會，策展人與藝術家連袂出席，藝術家張家銘化身超級導覽員並親自現場創作「綻放藍天花系列No.20」，用「畫」和與會嘉賓零距離互動傳遞-即畫即展藝術即人生的理念，張家銘也強調，畫如人生，每一個筆觸或許都沒什麼了不起，但卻也一點一滴構成每一個獨一無二的作品。

1969藍天飯店策展人賴盈良表示，這次展出，以藝術生活化為意象、博物館概念為出發，藉由多元媒材作品留住藝術之百態及其豐富色彩，為飯店注入新活力。澄逸行銷策展人陳炫良則表示此次展覽概念：藉由「花」的姿態、「雕刻」的線條、「蜜蜂」令人省思的深遠意義，完整展現藝術品生命力，也透過藝術平台傳達一個藝術家對環境、土地的溫暖。

(中時 )