創作力多元、豐富的藝術家張家銘近日前進1969藍天飯店舉辦特展，透過「花」系列油書、「蜜蜂」系列攝影以及雕塑品展現個人對社會、環境的視野，更為到此住宿的旅人增添七彩的台灣印象。
1969藍天飯店四月隆重推出「綻放藍天，張家銘藝術特展」，23日舉辦開幕記者會，策展人與藝術家連袂出席，藝術家張家銘化身超級導覽員並親自現場創作「綻放藍天花系列No.20」，用「畫」和與會嘉賓零距離互動傳遞-即畫即展藝術即人生的理念，張家銘也強調，畫如人生，每一個筆觸或許都沒什麼了不起，但卻也一點一滴構成每一個獨一無二的作品。
1969藍天飯店策展人賴盈良表示，這次展出，以藝術生活化為意象、博物館概念為出發，藉由多元媒材作品留住藝術之百態及其豐富色彩，為飯店注入新活力。澄逸行銷策展人陳炫良則表示此次展覽概念：藉由「花」的姿態、「雕刻」的線條、「蜜蜂」令人省思的深遠意義，完整展現藝術品生命力，也透過藝術平台傳達一個藝術家對環境、土地的溫暖。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。