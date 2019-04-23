想吃生蠔補身要多留意。大陸4名年輕的健身教練日前相約吃宵夜，吃了龍蝦及兩打烤生蠔，不料吃完隔天便出現腹痛、腹瀉情況，緊急送醫治療，其中一人更上了20次廁所，拉到腿軟。疾管專家表示，此事件應是因食源性諾羅病毒感染引起。

據《中國報》報導，廣東深圳有4名年輕的健身教練，日前在海產店吃了一盆小龍蝦與兩打烤生蠔，不料隔天晚上4人都出現腹痛、腹瀉的情況，趕緊送醫院掛急診，醫生表示，4人臉色發白冒冷汗，都有食物中毒表現，其中一人甚至在3小時內上了20次廁所，院方同時通報深圳疾控中心，請專家調查支援。

疾控中心專家到場調查後，對海產店的環境及從業人員查驗，確認4人應是食用了未烤熟且不乾淨的海鮮，進而感染到諾羅病毒，引發這次的中毒事件。

專家表示，生蠔(牡蠣)是用過濾海水進食，若生長水域遭汙染，病毒會依附在生蠔的消化系統，無論是檸檬汁、醋、酒精等都無法有效去除，且目前尚未有疫苗來預防治療諾羅病毒，專家建議，要生吃海鮮應找到可信用的店家，且年長者、幼童、孕婦和免疫力弱的人，切勿生食海鮮貝類，以減少感染諾羅病毒的機會

(中時電子報)