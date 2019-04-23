北門水晶教堂現在也是戶外婚禮廣場。(莊曜聰攝)

南鯤鯓代天府供奉月老，廟內還有月老愛情廣場供民眾拍照。(莊曜聰攝)

求姻緣拜月老不稀罕，北門井仔腳鹽田海堤旁有間豬母娘娘廟，據當地人表示求姻緣很靈驗，與鹽田、景觀海堤相映，成為一新景點，雲管處與台南市台灣婚慶文化協會合作，5月初將推單身聯誼活動，促成佳偶並推廣周邊景點，地方廟宇興安宮也製作3000份豬母娘娘發財金供遊客結緣，加上周邊舉行戶外婚禮的水晶教堂、南鯤鯓代天府的月老愛情廣場，愛情產業鏈儼然成形。

搭上豬年列車，這座位於海堤旁的豬母娘娘廟在春節期間也爆紅，吸引不少遊客及情侶前來參拜，年後還因為香爐起火，讓神像燻黑受損，負責管理維護的在地廟宇興安宮將金身送去修復完成，再送回廟內安座。

興安宮主委洪鶴年說，豬母娘娘前身是懷有身孕的母豬，因偷吃東西遭民眾誤殺，含冤作亂，居民建廟供奉後相安無事，不知為何在求姻緣上特別靈驗，可以說是另類月老，恰逢豬年，廟方也製作3000份豬母娘娘發財金供信眾結緣。

周邊景致宜人，搭上這愛情傳說，雲嘉南管理處與台南市台灣婚慶文化協會合作，5月4日將在井仔腳鹽田舉行單身聯誼活動，讓單身男女可以暢遊沿海景點，也讓有緣人送作堆，配對成功還有機會抽住宿券，如果結婚還有香港來回機票、婚紗攝影優惠及婚禮樂團等大獎，希望豬母娘娘牽線成功。

這場浪漫的單身聯誼接受20歲到45歲高中職以上畢業的未婚男女報名，有意願者可洽井仔腳興安宮、佛都愛玉佳里總店及台南市台灣婚慶文化協會。

(中時 )