台中機場周邊地區的整體規畫及開發與地方發展息息相關。（陳世宗攝）

清泉崗機場105年升格台中國際機場，106年8月台中市政府開始進行機場周邊門戶地區土地規畫與都市計畫變更，今年3月市府卻函請內政部暫緩排會審議；市議員楊典忠等23日為地方請命，質疑台中航空城計畫生變。市府強調，因考量機場功能定為及未來發展潛力，方提出暫緩排會審議。

楊典忠表示，清泉崗機場周邊門戶地區開發案是前市長林佳龍任內積極推動的台中航空城計畫，攸關台中國際機場及港區未來發展；尤其市府「中進中出」政策，希望透過機場帶動中台灣區塊整體發展。他要求市府儘速提出2035台中機場因應對策，並向中央溝通補件。

尤碧鈴指出，台中航空站從水湳遷到清泉崗，台中機場配合2035年整體規畫，中航路將拓寬到100公尺，市府是要如何拓寬？那是須要拆遷房子；胡前市長任內積級推動開發案，規畫將東側房子及內部耕作一併開發，目前卻將東側房子剔除掉，不知未來要如何開發。

都發局說，因應「台中機場2035 年整體規畫」之核定，並考量機場功能定位、未來發展潛力、地方產業發展需求等因素；市府於今年3 月4 日函請內政部營建署暫緩排會審議。於市府妥予研議及補充相關內容後，將提請內政部都市計畫委員會審議。

都發局強調，為建構國際級都市城市門戶意象，將以更宏觀方式擘畫整體機場園區願景藍圖，強化地區建築量體與周圍建築物之主從及和諧關係，融入都市美學理念及特色景觀設計；同時預留機場捷運系統用地及規畫適當立體式交通系統，提高交通物流運輸系統之便捷性。

(中時 )