高雄市長韓國瑜23日下午出席高市輪船公司定期航班開通典禮，媒體問及韓國瑜有關今早聲明，韓說，聲明出來後，其實已經講得很清楚，請大家閱讀了解 透過文字去了解他心裡所想的，那其他就不再表述。

那對於聲明發出後，心情有比較輕鬆嗎？韓說，我一直都很輕鬆。至於是否心動沒辦法行動？韓表示，沒有，他一直都很平常心 ，聲明稿希望大家仔細去看 這裡面有很深的自己內心反應在裡面，仔細去看一定看得懂。

另徵召初選已經解套？韓說，這方面他就不再表述了。今天請大家欣賞一下美景。

(中時 )