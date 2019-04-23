媒體追問聲明 韓國瑜請大家透過文字了解他內心 17:312019/04/23 中時 林宏聰 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 高雄市長韓國瑜23日下午出席高市輪船公司定期航班開通典禮。（劉宥廷攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市長韓國瑜23日下午出席高市輪船公司定期航班開通典禮，媒體問及韓國瑜有關今早聲明，韓說，聲明出來後，其實已經講得很清楚，請大家閱讀了解 透過文字去了解他心裡所想的，那其他就不再表述。 那對於聲明發出後，心情有比較輕鬆嗎？韓說，我一直都很輕鬆。至於是否心動沒辦法行動？韓表示，沒有，他一直都很平常心 ，聲明稿希望大家仔細去看 這裡面有很深的自己內心反應在裡面，仔細去看一定看得懂。 另徵召初選已經解套？韓說，這方面他就不再表述了。今天請大家欣賞一下美景。 (中時 ) #聲明 #韓國瑜 #內心 #輕鬆 #媒體 也許您會感興趣 推薦閱讀 黃暐瀚：郭台銘參選 僅能拉到這類韓粉 04:182019/04/19 政治 徵召初選 王鴻薇：千萬不必再詢問韓國瑜意願 13:142019/04/20 政治 韓國瑜聲明將講什麼？ 內容提早曝光 23:462019/04/21 政治 吳：不會協調 徵召韓初選不變 04:102019/04/22 焦點新聞 聽完韓國瑜聲明笑了！杏仁哥：絕對支持韓選總統 11:542019/04/23 政治 內幕》誰開背後那槍？近韓人士指是杜紫宸的爆料 11:562019/04/23 政治 回應韓國瑜聲明 國民黨中央籲韓國瑜參與初選 12:532019/04/23 政治 抱不平！陳美雅心疼韓國瑜受委屈 13:352019/04/23 政治 中華民國不能沒韓國瑜！許淑華籲將韓納初選民調 15:252019/04/23 政治 聽完韓國瑜聲明 杏仁哥喜極而泣：絕對支持韓選總統 16:302019/04/23 政治 政治熱門新聞 韓國瑜五點聲明 吳敦義回應了 - 政治 11字解讀韓國瑜聲明 網讚：王世堅是真韓粉 - 政治 內幕》誰開背後那槍？近韓人士指是杜紫宸的爆料 - 政治 迎民意！謝龍介：黨中央要為韓調整制度 - 政治 基層非韓不投 李麗華：郭台銘在地方沒市場 - 政治 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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